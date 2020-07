Contas de personalidades mundiais pirateadas em esquema com publicidade a Bitcoin

As contas de inúmeras personalidades mundiais e empresas no Twitter foram esta quarta-feira pirateadas num esquema de publicidade a bitcoin. Entre os afetados estão o ex-presidente dos EUA Barack Obama, o candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, o cofundador da Microsoft, Bill Gates, o CEO da Tesla, Elon Musk, o dono da Amazon, Jeff Bezos, o músico Kanye West e empresas como a Uber e a Apple.

As maiorias dos tweets já foram, entretanto, apagados mas desconhecem-se informações sobre quem esteve por detrás do ataque informático. As mensagens tinham diferentes conteúdos nas várias contas mas eram muito semelhantes e todas aludiam a um endereço para o envio de Bitcoins, com promessa de que esse valor seria duplicado.

"Estou a retribuir à minha comunidade devido à Covid-19. Todo o Bitcoin enviado para o meu endereço será devolvido em duplicado. Se enviar 1.000 dólares, serão devolvidos 2 mil", dizia, por exemplo, o tweet de Barack Obama.