A polícia britânica confirmou que o camião entrou no Reino Unido na noite de 22 de outubro, pelas 00h30, pelo porto de Purfleet, no rio Tamisa. Vinha de Zeebruges, na Bélgica.





para identificar os "grupos de crime organizado que poderão estar envolvidos" no incidente.

As autoridades britânicas confirmaram esta quinta-feira a nacionalidade das 39 pessoas encontradas mortas no interior de um contentor de um camião num parque industrial em Essex, no Reino Unido . De acordo com a BBC, todas as vítimas eram de nacionalidade chinesa.Segundo a polícia britânica, citada pela agência Reuters, oito das vítimas eram mulheres e 31 eram homens.Na quarta-feira, trinta e nove pessoas foram encontradas mortas no interior de contentor de um camião. Entre as vítimas mortais está um adolescente. "Os serviços de emergência foram chamados, mas infelizmente, 39 pessoas foram dadas como mortas no local", revelou a polícia de Essex em comunicado.O condutor do camião, um irlandês de 25 anos, foi detido por suspeitas de homicídio. Ainda que o camião tenha sido registado na Bulgária, o governo búlgaro garante que o veículo é propriedade de uma empresa detida por uma mulher de nacionalidade irlandesa. O Ministério dos Negócios Estrangeiros búlgaro confirmou depoius que o camião da marca sueca Scania está registado na cidade portuária búlgara de Varna, junto ao Mar Negro. No entanto, essa será a única ligação ao país.Durante a noite de quarta-feira a polícia britânica realizou buscas a duas propriedades em Co Armagh, na Irlanda do Norte . Segundo o The Guardian,as duas operações estarão relacionadas com a detenção de Mo Robinson, o condutor do camião, natural da Irlanda do Norte.A polícia está também a desenvolver uma investigação paralela de forma a tentar perceber se as redes de crime organizado estão também envolvidas neste caso.A Agência Nacional de Crime (NCA, na sigla em inglês), responsável por investigar crimes de imigração organizada e tráfico de pessoas, afirmou ao Independent que os seus especialistas estão a trabalhar