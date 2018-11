Pelo menos cinco crianças morreram e 18 ficaram feridas na China, depois de um carro ter atropelado um grupo de crianças à porta de uma escola primária.

De acordo com a agência Reuters, as autoridades estão a investigar as causas do incidente, e detiveram o condutor da viatura.

O incidente ocorreu cerca do meio-dia, na cidade de Huludao.