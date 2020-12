Condenados os 14 acusados pelo ataque terrorista ao Charlie Hebdo

A Justiça francesa considerou culpadas as 14 pessoas acusadas de serem cúmplices dos jihadistas responsáveis pelos ataques terroristas de janeiro de 2015 ao jornal satírico Charlie Hebdo e a um supermercado judeu em Paris.Os três terroristas, Amedy Coulibaly, e os irmãos Said e Cherif Kouachi, foram mortos pela polícia.Ainda está a ser feita a leitura das sentenças. Hayat Boumeddiene, antiga companheira de Amedy Coulibaly - que matou uma agente da polícia e quatro pessoas no supermercado - já foi condenada a 30 anos de prisão. Boumeddiene é uma dos três condenados que estão em fuga. Ela foi dada como culpada de financiar o terrorismo e pertencer a uma rede criminosa terrorista. Pensa-se que está viva e em fuga na Síria, onde se terá juntado ao grupo terrorista Estado Islâmico. Foi alvo de um mandado de captura.

Os cúmplices foram acusados de vários crimes, de serem membros de uma rede criminosa a cumplicidade nos ataques terroristas. Para vários dos arguidos, as acusações relacionadas com terrorismo caíram, e estes foram condenados por crimes menos graves.