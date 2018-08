Tudo aconteceu na noite de 20 para 21 de Agosto de 1968. As tropas de Moscovo invadem a então Checoslováquia pondo fim à Primavera de Praga e às reformas de Alexander Dubcek, que tinha abolido a censura e autorizado o direito de reunião além de ter anunciado a preparação de novas propostas económicas.

O "sonho de um socialismo de rosto humano" chegava ao fim e fica marcado pela resistência dos civis contra os tanques soviéticos durante o mês de agosto provocando tensões políticas na Europa. Os historiadores asseguram que morreram 72 pessoas e 700 ficaram feridas nos confrontos sendo que milhares de cidadãos são presos e perseguidos.

De acordo com os documentos, consultados pela Lusa, no Arquivo Histórico Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros o interesse da embaixada de Lisboa em Bona sobre a invasão é motivo de vários telegramas, sobretudo no final de agosto e início de Setembro de 1968.

Logo no dia 21 de agosto a embaixada de Portugal na República Federal da Alemanha (RFA) informa o Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa através de um telegrama "urgente" que o governo de Bona está reunido desde as primeiras horas da manhã "a fim de apreciar os acontecimentos na Checoslováquia".

"Os jornais esta manhã ainda referiram a intervenção soviética em Praga, mas considera-se de que a intervenção representa 'falência da política de leste' do chanceler Willy Brandt. É difícil ainda avaliar os efeitos na política interna da RFA", escreve o embaixador Homem de Mello.

Horas mais tarde, em telegrama confidencial enviado às 21h30, o embaixador português dava conta de um contacto com o embaixador italiano, Mario Luciolli sobre a invasão das forças soviéticas. "Em sua opinião, que parece ser também a do [governo] de Roma com quem esteve em contacto telefónico há pouco, nada há evidentemente a fazer para ajudar a Checoslováquia, mas disse-me que a agressão russa vai dar uma 'chicotada' no mundo ocidental e desfazer as não pouco perigosas ilusões de reforçar a Aliança Atlântica. Vai talvez apressar a integração política europeia", relata Homem de Mello.

Os telegramas enviados de Bona para Lisboa revelam que o embaixador mostra também a atenção e acompanhamento em relação à situação na Checoslováquia desde o princípio do ano de 1968 através de fontes diplomáticas, partidárias e de contactos directos com o governo da RFA.

Um dia após a invasão, Homem de Mello analisava igualmente a intervenção militar através de um contacto com o embaixador suíço Max Troendle, antigo embaixador em Moscovo, que "confessou ter ficado surpreendido com a agressão soviética". "Troendle supõe que deve ter havido outras razões muito fortes, talvez fundadas no receio de que o exemplo checo tivesse repercussões sérias na República Democrática Alemã (RDA), Polónia e mesmo na Ucrânia que, ao contrário do que se pensa no Ocidente, deve ser considerada à parte da restante Rússia", reporta o embaixador.

Nesse mesmo 22 de Agosto de 1968, Homem de Mello emite informações confidenciais sobre o encontro reservado entre o secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger, e "alguns dos mais cotados jornalistas alemães" sobre a invasão da Checoslováquia.

Com base em fontes governamentais e partidárias o embaixador apura que Kissinger, que se encontra de visita a Bona no dia da invasão da Checoslováquia pelas forças soviéticas, considera que a RFA deve prosseguir a "détente" com o Leste europeu, mas defendeu o chanceler social-democrata Willy Brandt (SPD) afirmando que concorda com as declarações de "apaziguamento".

"Devo dizer que não sei até que ponto as declarações feitas por Kissinger traduzem o pensamento íntimo ou pretendem evitar maiores atritos no seio da coligação governamental. Contam-me de certos meios democratas-cristãos (CDU) que os pontos de vista são diferentes e preconizam atitudes mais duras", escreve o embaixador.

Para Homem de Mello as supostas posições da CDU seriam bem compreendidas pela "grande maioria" da opinião pública alemã "muito chocada" pela invasão da Checoslováquia e que, segundo o embaixador, pergunta: "Quando chegará a vez de Berlim?".

No mesmo dia, Homem de Mello refere em telegrama "confidencial" informações sobre a falta de previsão dos meios militares de Bona face aos acontecimentos na Checoslováquia que se prolongavam desde o princípio do ano.

"Constou-me em Julho que serviços secretos do Ministério da Defesa (RFA) haviam recebido informações que levavam a supor a iminência da invasão da Checoslováquia. Como tal não sucedeu (em Julho) a previsão teria sido comentada com ironia", relata.

A 24 de agosto um novo aerograma "confidencial" revela preocupações sobre a Roménia após contactos estabelecidos numa recepção na embaixada de Bucareste. "Vários políticos e altos funcionários com quem falei mostraram receio de que a Roménia venha a ser invadida em breve pela Rússia cujas tropas estariam a concentrar-se a 30 ou 50 quilómetros da fronteira", escreve Homem de Mello.

Na mesma mensagem o embaixador transmite que a agressão contra a Roménia estaria prevista num plano que previa inicialmente a invasão da Checoslováquia e que iria continuar com o "fim de neutralizar veleidades de independência dos países satélites" de Moscovo.

A situação na Roménia para a centrar as atenções do embaixador português que no dia 26 é recebido na residência do embaixador de Bucareste em Bona.

Na mensagem confidencial, Homem de Mello, relata que o homólogo romeno se mostrou "céptico" quanto a uma intervenção soviética contra Bucareste, mas critica os acontecimentos na Checoslováquia reconhecendo que o "movimento tendente a maior liberalização do regime" se verificava também na Polónia, República Democrática Alemã (RDA) e em diversas repúblicas soviéticas como a Ucrânia, Geórgia e Arménia.

"Mesmo em Moscovo os meios intelectuais e na mocidade (soviética)" se verificam vontades de mudança, afirma o embaixador romeno apesar de não ter informações sobre a "falta de unanimidade" na cúpula do regime liderado por Leonid Brejnev.

Até ao final do ano o olhar sobre a Checoslováquia mantem-se mas a embaixada passa a ter maiores preocupações ligadas com o estado de saúde do ditador António Oliveira Salazar vítima de uma queda durante o verão.

A postura da embaixada indica que o regime português mantém-se, a guerra colonial contra os movimentos de libertação em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau também, assim como as ligações de Lisboa em relação aos parceiros da NATO.

No último dia do ano a embaixada refere-se a notícias publicadas na imprensa alemã sobre o acordo que "teria sido" assinado entre os ministros da Defesa de Lisboa e Bona sobre a utilização alemã da base aérea de Beja.

"Alguns jornais esta manhã publicam telegrama de Moscovo (agência Tass) referindo-se ao acordo sublinhando que se guarda segredo sobre o preço que a RFA teve de pagar pela base e insinuando que os pilotos portugueses que 'atuam contra movimentos africanos de libertação' vão ser treinados conjuntamente com os alemães nos mais modernos processos de condução da guerra", escreve o embaixador no dia 31 de 1968.

Em Portugal a ditadura vai manter-se até 1974 e a guerra colonial também. A Checoslováquia só passa a conhecer a democracia com a Revolução de Veludo em 1989.



Com Lusa