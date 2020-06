Como foi encontrado, 13 anos depois, o suspeito de raptar Maddie?

Em maio de 2017, quando se assinalava o 10.º aniversário do desaparecimento de Madeleine McCann, as imagens da casa onde a criança de 3 anos passava férias com os pais e os irmãos gémeos num aldeamento da Praia da Luz, no Algarve, começaram a passar na televisão de um bar. Embriagado, com um amigo, Christian Brueckner terá dito que sabia tudo sobre o crime. Terá ainda mostrado ao amigo um vídeo de uma violação de uma mulher, segundo os meios de comunicação alemães.

O amigo de Brueckner comunicou depois o caso às autoridades, o que levou a Polícia Judiciária a procurar casos de violação por resolver. Foi assim que encontrou o caso de uma mulher norte-americana de 72 anos, vítima de violação na Praia da Luz. E o nome de Maddie voltou à tona.

Foi pelo caso desta mulher de 72 anos que, em dezembro do ano passado, Christian Brueckner se sentou no banco dos réus no Tribunal de Braunschweig, na Alemanha, e acabou condenado pelo crime de violação. O caso, que remonta a setembro de 2005, prescreveu em Portugal por falta de suspeitos mas acabou a ser julgado naquele país.

Mas só agora, 13 anos depois do desaparecimento de Maddie, foi possível constituir o alemão como suspeito do rapto e morte da criança que três anos. Brueckner terá vivido no Algarve entre 1995 e 2007 e registos telefónicos colocam-no na área da Praia da Luz no dia em que a criança inglesa desapareceu.

Mas os crimes de Brueckner remontam a 1994, quando teve o primeiro contacto com a justiça. Tinha 17 anos quando enfrentou um julgamento por abuso sexual de crianças. Nesse ano, um tribunal de moenores condenou-o a dois anos de prisão. Segundo a revista alemã Der Spiegel, após cumprir parte da pena, mudou-se da Baviera para o norte do país, onde se envolveu em tráfico de drogas e em roubos.

Poucos anos depois, em 1999, chegou a Portugal.





Quem é Christian Brueckner, o suspeito do rapto e morte de Maddie O novo suspeito de raptar Madeleine McCann em maio de 2007 chama-se Christian Brueckner. A informação foi avançada esta quinta-feira pelo jornal alemão Der Spiegel. Segundo as informações divulgadas, o homem, que está atualmente preso na Alemanha por crimes de abuso sexual, terá vivido no Algarve em 1995 e 2007.





A procura pela namorada de Brueckner

Enquanto o alemão cumpre pena pela violação da norte-americana, as autoridades procuram aquela que pode ser a chave para ligar Christian Brueckner ao desaparecimento de Maddie. De acordo com a imprensa inglesa, os investigadores tentam encontrar uma jovem do Kosovo que, à data dos acontecimentos, seria namorada do alemão. Menor de idade na altura, vivia com ele no Algarve pouco antes de Madeleine McCann desaparecer.

Apesar de ter terminado a relação antes do desaparecimento da criança, as autoridades acreditam que a mulher possa ter informações vitais para a investigação.



Investigado pelo desaparecimento de outra criança

O Ministério Público alemão abriu uma nova investigação sobre o cidadão suspeito de estar envolvido no caso de Maddie por uma alegada ligação a um crime semelhante na Alemanha, em 2015.

Segundo os procuradores da cidade de Stendal, a cerca de 100 quilómetros a oeste da capital Berlim, Christian Brueckner poderá estar associado ao desaparecimento em 2015 de uma menina de cinco anos. O suspeito alemão tinha uma propriedade a 100 quilómetros a sudoeste de Stendal, na cidade de Neuwegersleben, quando a menina desapareceu.





"Pais de Maddie nunca perderam a esperança de encontrar menina viva", diz representante do casal McCann Alemão suspeito de estar envolvido no desaparecimento da criança. Representante dos MacCann diz que casal precisa de saber o que se passou à filha para encontrar paz. - Portugal , Sábado.