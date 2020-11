Como a vacina para a covid-19 pode aprofundar ainda mais a crise no continente africano

Dois laboratórios anunciaram recentemente resultados positivos relativamente a uma vacina contra a covid-19. A Pfizer aponta que este ano terá já 50 milhões de doses e 1,3 mil milhões até ao final de 2021. Já a Moderna garante que vai ter 20 milhões de doses este ano e entre 500 e mil milhões de doses até 2022. Fazendo as contas mais optimísticas, são cerca de 2.370 milhões de vacinas. Ou seja, metade da população asiática. Estas contas mostram que não haverá, provavelmente, vacinas suficientes para todos os habitantes do planeta em 2022. E o continente que vai sofrer mais com essa escassez vai ser, de novo, África.

A procura pela vacina tem animado as bolsas internacionais e tem-se verificado uma tendência que não é de estranhar: os países mais ricos têm adquirido maiores stocks e conseguido primazia na sua administração. Já os países mais pobres continuam muito atrasados na aquisição de potenciais vacinas.

Um estudo divulgado esta terça-feira pelo World Economic Forum, mostra que os países mais ricos vão conseguir vacinar as suas populações, muito antes que as pessoas que vivem em países pobres tenham essa possibilidade. Já em maio, a professora Cátia Batista tinha avançado à SÁBADO que esta seria provavelmente uma realidade no surgimento de uma possível vacina. "Muitos destes países não têm, simplesmente, capacidade para adquirir grandes quantidades da vacina", explicava a professora da NovaSBE que lembrava ainda que esta disparidade pode representar um problema até para as nações mais desenvolvidas.

"Se os países ocidentais não se esforçarem por ajudar os países africanos, podem vir a ter de novo um problema em mãos. Porque já vimos que esta doença começou na China e propagou-se para o resto do mundo. O mesmo pode vir a acontecer a partir de África se a situação não for bem resolvida", avançava a professora, referindo que a falta de controlo da doença em África pode atrasar o controlo da mesma a nível mundial.

Até ao momento, a organização internacional que tem por missão assegurar o fornecimento de vacinas a países mais pobres Covax recebeu financiamento suficiente para vacinar apenas 250 milhões de pessoas em todo o mundo, incluindo América Latina e África que entre si têm mais de 1,5 mil milhões de pessoas.

"A análise vem demonstrar que muitos daqueles países serão capazes de vacinar toda a sua população - e alguns até o farão mais que uma vez - antes que milhares de milhões de pessoas sejam vacinadas em países mais pobres", de acordo com Elina Urli Hodges, dirigente do Global Health Innovation Center.

De acordo com o World Economic Forum, a vacina levará cerca de três ou quatro anos a chegar a toda a população mundial. Prevê-se que África seja o continente mais prejudicado. E enquanto a vacina não inocular a população africana, as consequências da covid-19 vão manter-se e até agravar-se, lamentava a professora da NovaSBE. "Esta crise tem potencial para reverter décadas de progresso na diminuição das desigualdades entre os países africanos e o mundo ocidental", avisava, lembrando que "os efeitos económicos vão ser muito mais pesados para África do que para o resto do mundo". Enquanto não se resolver a questão epidemiológica naquele continente, as dificuldade irão continuar.





Muito mais do que a covid-19

E não foi só o SARS-CoV-2 a aumentar a situação de crise em África este ano. Nos primeiros meses deste ano, África Oriental, apesar de parecer não ter sido particularmente fustigada pela covid-19, foi amplamente atingida por inundações, uma praga de gafanhotos e variados conflitos.

Cátia Batista refere que é impossível prioritizar qual destas tragédias foi mais impactante e qual a que teve efeitos mais devastadores. "A praga de gafanhotos foi particularmente grave porque agravou as situações de fome e a própria covid dificultou o acesso a insecticidas porque as importações de outros países estiveram paradas", explica a professora, explicando ainda que as inundações levaram a que se tornasse mais difícil o distanciamento físico essencial para travar a propagação do novo coronavírus.

"E as situações de conflito pré-existente estão a ser exacerbadas por esta situação da Covid. O número de pessoas que tinham morrido em episódios de conflito por causa do distanciamento físico chegou a ser superior às mortes pela doença", segundo a docente universitária. "

"Estas situações geram-se e exacerbam-se umas às outras. Tudo isto é um ciclo. A covid vai espoletar outras doenças que provocam pobreza e vai ser muito complicado sair desta espiral."



Os números "baixos" de África

Apesar das reduzidas possiblidades económicas e sanitárias dos países africanos, a verdade é que este continente parece ser o segundo menos afetado pela doença. A América é o continente com o maior número de mortes (particularmente a Amérca Latina), seguido da Europa, depois a Ásia e Médio Oriente. Já África regista "apenas" 48 mil mortes e pouco mais de dois milhões de casos.



A professora Cátia Batista já em maio avisava que estes dados podem estar muito longe da verdade. Se é verdade que a experiência com outras doenças infecciosas como a ébola podem ter contribuído para uma estratégia mais coordenada naquele continente e o facto de a população africana ser relativamente jovem poder justificar o baixo número de mortes, a verdade é que muitos casos podem estar escondidos.



"Estes países não têm a capacidade que outros têm para testar", lembra a docente, acrescentando que é normal que o país com mais casos detetados seja a África do Sul, uma das nações com maior poder económico. Este país no extremo sul do continente já detetou 755 mil infeções, mais de um terço das infeções totais naquele continente. O maior número de casos de infeção e de mortos regista-se na África Austral, com 844.790 infeções e 22.007 mortos por covid-19, onde se localiza também a África do Sul.



O Norte de África é a segunda zona mais afetada pela pandemia, registando um total de 647.162 pessoas infetadas e 17.234 mortos.



Na África Oriental, há 244.861 casos e 4.777 vítimas mortais, na África Ocidental, o número de infeções é de 198.852, com 2.827 mortos, e a África Central regista 62.588 casos e 1.171 óbitos.



Em relação aos países africanos que têm o português como língua oficial, Angola regista o maior número de mortos e Moçambique o maior número de casos. Angola regista 328 óbitos e 13.818 casos, seguindo-se Moçambique (116 mortos e 14.514 casos), Cabo Verde (103 mortos e 9.960 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.121 casos), Guiné-Bissau (43 mortos e 2.421 casos) e São Tomé e Príncipe (16 mortos e 967 casos).