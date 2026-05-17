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Como a liderança de uma década de Sadiq Khan tornou Londres “num caso de estudo e esperança”

Gabriela Ângelo
Gabriela Ângelo 08:00

De filho de imigrantes paquistaneses, o presidente da Câmara de uma das maiores cidades europeias lidera há dez anos a capital inglesa ao serviço do Partido Trabalhista e já implementou medidas ambientais, sociais e de habitação social. Mas não é socialista e não pode ser comparado ao homólogo em Nova Iorque, Zohran Mamdani.

Quando Sadiq Khan foi eleito pela primeira vez presidente da Câmara de Londres, há 10 anos, pelo Partido Trabalhista, os Estados Unidos tinham Barack Obama como presidente, o Reino Unido fazia parte da União Europeia e a "geringonça" ainda governava Portugal. No meio de tanta mudança, o único constante foi Khan, filho de imigrantes do Paquistão, de um pai condutor de autocarros e uma mãe costureira, nascido e criado no bairro Tooting, no sul de Londres, onde vive ainda nos dias de hoje. 

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