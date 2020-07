Como a Covid-19 quase matou uma mulher saudável

Rebecca Wrixon sabia que trabalhar como ama para um casal de médicos numa altura em que a pandemia de Covid-19 já infetava milhões de pessoas em todo o mundo era arriscado. Mas pelo facto de ser nova - tem 44 anos -, e de não ter nenhum problema de saúde, não achou que pudesse ser afetada pela doença. Numa manhã, pouco depois da Páscoa, acordou com um braço dormente. E o novo coronavírus quase a matou.Segundo explica à CBS News, nunca teve tosse ou febre, não perdeu o paladar ou o olfato e os médicos demoraram vários dias para a diagnosticar com Covid-19. Ao contrário dos sintomas normais, a doença inflamou o cérebro da mulher, paralisando-lhe metade do corpo e deixando-a incapaz de ver e falar.No início de abril, uma das filhas de Rebecca Wrixon, de 11 anos, teve febre durante um dia. A mulher, que vive em Inglaterra, Reino Unido, sentiu depois uma dor no peito e uma reação alérgica na pele, mas nunca pensou que pudesse ter Covid-19. "Não tinha os sintomas normais que os médicos pedem para se ter atenção. Só não me sentia bem, e tinha uma comichão e dor no peito, mas não tinha tosse. Não tinha dificuldades em respirar nem nada parecido", conta.Um dia acordou com o braço dormente. Quando o marido a encontrou com dificuldades em mexer no comando da televisão, decidiu fazer-lhe algumas perguntas - uma delas foi em que dia fazia anos a sua filha. "Não consegui responder. Não fazia ideia", explica. Nesse momento, o casal pensou que Rebecca pudesse estar a ter um AVC.O neurologista Ashwin Pinto, que a acompanhou, diz ter pensado, também, que a mulher tinha tido um AVC. "Muito pouco tempo depois de eu ver a Rebecca, ela começou a ter muitas dificuldades em falar. O novo coronavírus não estava no radar", conta.

Os testes confirmaram que não era um AVC mas, nos dias seguintes, o seu estado de saúde continuou a piorar.

Com um resultado positivo à Covid-19, os médicos não encontravam nada no sangue da mulher que sugerisse que o vírus estivesse a atacar o sistema nervoso central. No entanto, mais de metade do seu cérebro estava severamente inflamado. Rebecca não conseguia mexer metade do corpo, não conseguia ver bem e não era capaz de comunicar com os médicos ou com o marido.

"Pensei que ia morrer", disse a mulher à CBS News.

Depois de pesquisar estudos sobre casos semelhantes fora do Reino Unido, o neurologista decidiu tratar Rebecca mas uma doença do sistema imunitário e não para uma infeção viral. Já com o teste à Covid-19 negativo, a mulher foi recuperando no hospital.

Mais de três meses depois, recuperou quase totalmente mas ainda sente alguma dor e dormência na mão. Por vezes, tem dificuldade em lembrar-se de palavras.