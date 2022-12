Comissão divulga declarações fiscais de Donald Trump

Em 2016, Trump tornou-se primeiro candidato às presidenciais a recusar-se a divulgar as suas declarações fiscais em quatro décadas e enquanto esteve no cargo manteve a sua posição.

Uma comissão do congresso dos Estados Unidos divulgou vários anos de declarações fiscais federais de Donald Trump esta sexta-feira, acabando com o esforço do ex-presidente em manter os documentos fiscais privados.