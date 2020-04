Uma holandesa de 107 anos tornou-se a pessoa mais velha do Mundo a sobreviver ao coronavírus, surpreendendo a família e os médicos. Cornelia Ras adoeceu a 17 de março, um dia após comemorar o seu 107º aniversário.

Terá sido infetada durante uma missa a que assistiu com dezenas de outros utentes do lar de idosos onde vive, em Goeree-Overflakkee, no sudeste do país.

