O Ministério Público Francês revelou esta quinta-feira que foi aberta uma investigação sobre a alegada agressão de um colaborador do presidente Emmanuel Macron a um manifestante, após terem sido divulgadas imagens do acontecimento. Esta aconteceu durante um protesto no dia 1 de Maio em Paris.

O alegado agressor é Alexandre Benalla, "um conselheiro próximo do presidente da República", segundo o jornal Le Monde, que apresenta a identificação do conselheiro por Patrick Strzoda, director do gabinete de Macron, como prova.

Além da investigação sobre o caso de agressão, a justiça francesa está a investigar também a "usurpação de sinais reservados à autoridade pública", confirmado pelo Ministério Público à agência France-Presse (AFP).

Nas referidas imagens, é possível ver que a pessoa que se pensa ser Benalla a agredir um manifestante que já estava controlado pelas autoridades, envergando uma viseira igual à da polícia. Benalla agarrou o homem pelo pescoço e pontapeou-o quando este já estava caído no chão. Na mesma gravação, vê-se a polícia a assistir ao episódio e depois Benalla a afastar-se rapidamente.





A AFP afirma que Alexandre Benalla foi responsável pela segurança de Emmanuel Macron durante a campanha presidencial de 2017 e depois terá sido nomeado assistente-chefe do gabinete adjunto do presidente François-Xavier Lauch.

Patrick Strzoda disse ao Le Monde que Benalla foi suspenso entre 4 a 19 de Maio e ameaçado de despedimento se a situação se voltasse a repetir. Também o porta-voz da presidência francesa, Bruno Roger-Petit, garantiu que Benalla recebeu "a mais séria sanção já pronunciada contra um alto funcionário que trabalha no Eliseu". "Esta sanção serviu para punir comportamentos inaceitáveis e foi comunicada [a Benalla] como a última advertência antes de ser demitido", sublinhou.

O presidente francês recusou-se a cometer o sucedido. Curiosamente, no dia 1 de Maio Macron condenou os episódios de agressões na manifestação, prometendo que os autores de actos violentos seriam "identificados e responsabilizados pelas suas acções".

Je condamne avec une absolue fermeté les violences qui ont eu lieu aujourd’hui et qui ont dévoyé les cortèges du 1er mai. Tout sera fait pour que leurs auteurs soient identifiés et tenus responsables de leurs actes. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 1 de maio de 2018