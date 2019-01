O procurador-geral da Arábia Saudita pediu esta quinta-feira a pena de morte para cinco dos 11 suspeitos acusados do assassínio do jornalista Jamal Khashoggi, no início do seu julgamento num tribunal de Riade.

Os 11 suspeitos compareceram acompanhados dos seus advogados, segundo um comunicado do procurador-geral divulgado pela agência oficial SPA.

Jamal Khashoggi, que colaborava nomeadamente com o jornal Washington Post, foi assassinado a 02 de outubro por agentes sauditas no consulado do reino em Istambul.