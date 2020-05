Cientistas britânicos acusam governo de tentar censurar conselhos sobre covid-19

Grupo de Aconselhamento Científico em Emergências (SAGE) do governo

Vários conselheiros cientistas do governo britânico acusam o executivo liderado por Boris Johnson de tentar censurar as suas propostas contra a covid-19. No documento do, avançado pelo Guardian , pelo menos uma página e meia de recomendações para um confinamento mais restritivo do que o aplicado a 23 de março foi riscada antes da divulgação do documentoEste documento faz parte de uma série de documentos que se tornaram públicos após as críticas contra Johnson por falta de transparência perante a estratégia contra a pandemia do novo coronavírus."Este governo falhou na hora de admitir críticas, quando é óbvio que se cometeram erros", disse ao jornal britânico, de forma anónima, um dos conselheiros. "Se queres a confiança da população, tens que levantar a mão e explicar porque aconteceu, e admitir que te arrependes e que aprendeste com os erros, em vez de continuar a dizer 'fizemos um trabalho fantástico'".

O documento censurado, datado de 1 de abril, incluía recomendações para endurecer o confinamento - como a redução do tempo que os britânicos podiam passar fora de casa para fazer exercício ou para ir ao supermercado - e multas mais graves para quem não cumprisse as medidas de distanciamento social.

Um porta-voz do governo assegurou ao jornal que as correções no documento se deveram a que as recomendações estavam ainda sob análise.



Através do Twitter, Stephen Reicher, membro do SAGE, acusou o governo de Boris Johnson de usar métodos "estalinistas" para censurar a informação. "Querem confiança? Têm que ser abertos com as pessoas. Isto lembra a Rússia estalinista", escreveu.





The greatest asset we have in this crisis is the trust and adherence of the public. You want trust? You need to be open with people. This isn't open. It is reminiscent of Stalinist Russia. Not a good look. pic.twitter.com/kKyP6S4MPU — Stephen Reicher (@ReicherStephen) May 8, 2020





O Reino Unido passou na quarta-feira a ser o primeiro país europeu a ultrapassar as 30 mil mortes por covid-19.