James D. Watson, biólogo molecular e cientista norte-americano que recebeu em 1962 um Prémio Nobel, viu serem-lhe retirados todos os títulos honorários após ter feito comentários racistas.

Segundo a CNN, o laboratório Cold Spring Harbor, que o geneticista dirigiu até se reformar, retirou os títulos a Watson após este ter insistido, num documentário emitido pela PBS, em controversas teorias sobre a origem étnica e sobre a inteligência. O biólogo afirmou no documentário que os genes levam a diferenças no coeficiente intelectual entre brancos e negros.

Já em 2007 Watson tinha sido afastado do cargo de chanceler do laboratório por comentários relativos ao futuro de África. "Todas as nossas políticas sociais são baseadas no facto de que a inteligência deles é igual à nossa, apesar de os testes dizerem que nem por isso", disse. Na altura pediu desculpa pelos comentários racistas mas agora voltou a reforçar a mesma ideia.