Italiano foi condenado por quatro mortes na década de 1970. Nega ter cometido os crimes mas permaneceu em fuga durante cerca de 40 anos.

Cesare Battisti, o italiano condenado por quatro assassínio em Itália na década de 1970, chegou esta segunda-feira a Roma após ser capturado sábado na Bolívia. O ex-membro do grupo Proletários Armados pelo Comunismo foi condenado a prisão perpétua por quatro mortes e capturado na Bolívia pelas autoridades brasileiras, bolivianas e pela Interpol.



Aterrou às 11h37 (menos uma hora em Portugal continental) e saiu do avião rodeado de agentes especiais. Matteo Salvini, ministro do Interior italiano, e Alfonso Bonafede, ministro da Justiça, receberam Battisti no aeroporto de Roma.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="it" dir="ltr">Aereo con <a href="https://twitter.com/hashtag/CesareBattisti?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CesareBattisti</a> decollato adesso direzione Italia: sono orgoglioso e commosso! <a href="https://t.co/lWWWZkubsl">pic.twitter.com/lWWWZkubsl</a></p>— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) <a href="https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1084560995819896834?ref_src=twsrc%5Etfw">13 de janeiro de 2019</a></blockquote>

Battisti nega ter cometido os crimes, entre 1997 e 1979, mas permaneceu em fuga durante cerca de 40 anos. Após ter-se refugiado em França e no México, viveu no Brasil entre 2004 e 2007, altura em que foi detido.

O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil aceitou a sua extradição em 2009 numa sentença não vinculatória que deixou a decisão nas mãos do então chefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, que a rejeitou a 31 de dezembro de 2010, no último dia do seu mandato.

Desde então, Battisti viveu em liberdade no Brasil, mas em dezembro passado foi de novo ordenada a sua detenção "para fins de extradição", tendo o Presidente Michel Temer assinado o decreto de extradição a 14 de dezembro, data a partir da qual o ex-ativista estava em fuga.



Com Lusa.