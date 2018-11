Mohammed bin Salman terá ordenado o homicídio do jornalista Jamal Khashoggi em Istambul.

O jornal Washington Post noticiou na sexta-feira que a Agência Central de Informações (CIA, na sigla em inglês) concluiu que o príncipe herdeiro saudita ordenou o homicídio do jornalista Jamal Khashoggi em Istambul, citando fontes anónimas.



A informação veiculada pelo Washington Post, jornal com o qual Khashoggi colaborou, contradiz as recentes posições do reino saudita, que negou qualquer responsabilidade de Mohammed bin Salman na morte do jornalista em outubro.



Recorde-se que o jornalista Jamal Khashoggi, colunista do jornal norte-americano Washington Post, foi morto a 2 de Outubro no consulado saudita em Istambul, onde se deslocou para tratar de documentos.



Depois de ter dito que Khashoggi saiu do consulado ileso e, posteriormente, que morreu na sequência de uma luta, as autoridades da Arábia Saudita acabaram por reconhecer que o jornalista foi assassinado "numa operação não autorizada" e detiveram 18 suspeitos de envolvimento no caso.