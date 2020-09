A China está a retirar trabalhadores rurais tibetanos em massa das terras para centros de treino de estilo militar recentemente construídos, onde são transformados em operários fabris, repetindo um programa da região oeste de Xinjiang que os grupos de direitos humanos rotulam de trabalho forçado.Pequim estabeleceu quotas para a transferência em massa de trabalhadores rurais dentro do Tibete e para outras partes da China, de acordo com mais de uma centena de relatórios dos media estatais, documentos políticos de escritórios governamentais no Tibete e pedidos de aquisição divulgados entre 2016-2020 e que foram consultados ??pela agência Reuters. As quotas são sinal da rápida expansão de uma iniciativa destinada a fornecer trabalhadores leais para a indústria chinesa.Um aviso publicado no site do governo regional do Tibete no mês passado dizia que mais de meio milhão de pessoas foram treinadas como parte do projeto nos primeiros sete meses de 2020 - cerca de 15% da população da região. Desse total, quase 50 mil foram transferidos para empregos dentro do Tibete e vários milhares foram enviados para outras partes da China. Muitos acabam em empregos mal remunerados, incluindo indústria têxtil, construção e agricultura."Este é agora, na minha opinião, o ataque mais forte, mais claro e direcionado aos meios de vida tradicionais do Tibete que vimos quase desde a Revolução Cultural" de 1966 a 1976, disse Adrian Zenz. Este investigador independente do Tibete e de Xinjiang compilou o principais conclusões sobre o programa num relatório divulgado esta semana pela Jamestown Foundation, um instituto com sede dos EUA. "É uma mudança coerciva de estilo de vida de nomadismo e agricultura para trabalho assalariado."Além das conclusões de Zenz, a Reuters encontrou documentos de política adicionais, relatórios da empresa, registos de compras e relatórios dos media estatais que descrevem o programa.Numa declaração à Reuters, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China negou veementemente o envolvimento de trabalho forçado e disse que a China é um país com estado de direito e que os trabalhadores são voluntários e devidamente remunerados."O que essas pessoas com segundas intenções estão a chamar de 'trabalho forçado' simplesmente não existe. Esperamos que a comunidade internacional diferencie o certo do errado, respeite os factos e não se deixe enganar por mentiras", afirmou.Transferir o excedente de mão-de-obra rural para a indústria é uma parte fundamental do esforço da China para impulsionar a economia e reduzir a pobreza. Mas em áreas como Xinjiang e Tibete, com grandes populações étnicas e uma história de turbulência, os grupos de direitos humanos dizem que estes programas incluem uma ênfase exagerada no treino ideológico.A China assumiu o controlo do Tibete depois das tropas chinesas terem entrado na região em 1950, no movimento que Pequim chama de "libertação pacífica". Desde então, o Tibete tornou-se uma das áreas mais restritas e sensíveis do país.O programa tibetano está a expandir-se à medida que aumenta a pressão internacional sobre projetos semelhantes em Xinjiang, alguns dos quais ligados a centros de detenção em massa. Um relatório das Nações Unidas estimou que cerca de um milhão de pessoas em Xinjiang, a maioria uigures, foram detidas em campos e submetidas a educação ideológica. A China inicialmente negou a existência dos campos, mas desde então disse que eles são centros vocacionais e educacionais e que todas as pessoas se "formaram".A Reuters não conseguiu verificar as condições em que vivem os trabalhadores tibetanos transferidos. Os jornalistas estrangeiros não têm permissão para entrar na região, e outros cidadãos estrangeiros só são permitidos em excursões aprovadas pelo governo.Nos últimos anos, Xinjiang e o Tibete têm sido alvo de políticas severas em busca do que as autoridades chinesas chamam de "manutenção da estabilidade". Essas políticas têm como objetivo geral reprimir dissidência, tumultos ou separatismo e incluem restringir as viagens de cidadãos étnicos a outras partes da China e ao exterior, além de reforçar o controlo sobre as atividades religiosas.Em agosto, o presidente Xi Jinping disse que a China intensificará novamente os esforços contra o separatismo no Tibete, onde os tibetanos étnicos representam cerca de 90% da população, de acordo com dados dos censos. Os críticos, encabeçados pelo líder espiritual tibetano Dalai Lama, acusam as autoridades chinesas de cometer um "genocídio cultural" na região. O Nobel da Paz de 85 anos mora em Dharamsala, Índia, desde que fugiu da China em 1959, após um levantamento fracassado contra as autoridades chinesas.Este novo programa de deslocação de trabalhadores representa o primeiro em massa e o primeiro a definir abertamente quotas para transferências fora da região. Um elemento-chave, descrito em vários documentos de política regional, envolve o envio de funcionários a aldeias e municípios para recolher dados sobre os trabalhadores rurais e realizar atividades de educação, com o objetivo de construir lealdade.Os media estatais descrevem uma dessas operações em aldeias perto da capital tibetana, Lhasa. Aí, as autoridades realizaram mais de mil sessões de educação anti-separatismo, "permitindo que as pessoas de todos os grupos étnicos sintam o cuidado e a preocupação do Comité Central do Partido", referindo-se ao Partido Comunista da China. Estas sessões terão incluído canções, danças e sketches numa "linguagem fácil de entender". Esse trabalho de "educação" ocorreu antes do lançamento das transferências mais amplas deste ano.Os documentos do governo analisados ??pela Reuters colocam forte ênfase na educação ideológica para corrigir os "conceitos de pensamento" dos trabalhadores. "Há uma afirmação de que as minorias têm pouca disciplina, que as suas mentes devem ser mudadas, que devem ser convencidas a participar", disse Zenz, o investigador dos campos de Tibet-Xinjiang baseado em Minnesota.Um documento político, colocado no site do governo da cidade de Nagqu, no leste do Tibete, em dezembro de 2018, revela as primeiras metas do plano e lança luz sobre a abordagem. Descreve como as autoridades visitaram as aldeias para recolher dados de 57.800 trabalhadores. O objetivo era combater atitudes do tipo "não posso fazer, não quero fazer e não ousamos fazer" em relação ao trabalho, diz o documento. Nesse documento, pedem-se medidas não especificadas para "efetivamente eliminar 'pessoas preguiçosas'".Os trabalhadores rurais que são transferidos para centros de treino vocacional recebem educação ideológica - o que a China chama de treino de "estilo militar" - de acordo com vários documentos políticos tibetanos regionais e distritais que descrevem o programa no final de 2019 e 2020. O treino enfatiza a disciplina estrita e os participantes são obrigados a realizar exercícios militares e vestir uniformes.Não está claro qual a proporção de participantes do programa que passa por esse tipo de treino militar. Mas os documentos de política de Ngari, Xigatze e Shannan, três distritos que representam cerca de um terço da população do Tibete, pedem a "promoção vigorosa do treino militar". Os avisos de políticas regionais também fazem referência a este método.James Leibold, professor da Universidade La Trobe, na Austrália, que se especializou no Tibete e Xinjiang, diz que existem diferentes níveis de treino militar, com alguns menos restritivos do que outros, mas que há um foco na conformidade. "Os tibetanos são vistos como preguiçosos, atrasados, lentos ou sujos e, portanto, o que eles querem é fazer com que marchem no mesmo ritmo."É difícil encontrar os trabalhadores transferidos pelos programas, em especial aqueles enviados para outras partes da China. Em transferências em massa semelhantes de uigures de Xinjiang, foram encontrados trabalhadores nas redes de fornecimento de 83 marcas globais, de acordo com um relatório divulgado pelo The Australian Strategic Policy Institute (ASPI).Investigadores e grupos de direitos humanos dizem que as transferências dessas regiões representam um desafio porque, sem acesso, eles não podem avaliar se a prática constitui trabalho forçado e os trabalhadores transferidos muitas vezes trabalham ao lado de outros não-transferidos.Relatórios dos media tibetanos, em julho, diziam que em 2020 alguns dos trabalhadores transferidos para fora do Tibete foram enviados para projetos de construção em Qinghai e Sichuan. Outros transferidos dentro do Tibete foram treinados em têxteis, segurança e trabalho de produção agrícola.Com Reuters