Chegou a terça-feira mais importante das vidas de Biden e Sanders

Os EUA têm esta terça-feira a sua maior noite no calendário das primárias para escolher o candidato do Partido Democrata na corrida à Casa Branca. A votos vão 14 estados e um território norte-americano, estando em jogo a escolha de um terço dos delegados responsáveis pela eleição do candidato democrata que fará frente ao presidente republicano, Donald Trump.



Bernie Sanders e Joe Biden são os grandes favoritos, liderando com 60 e 54 delegados neste momento, respetivamente. O senador de Vermont é o favorito nas sondagens para esta terça-feira mas o anúncio de suspensão de campanha de Pete Buttigieg, Amy Klobuchar e Tom Steyer, três candidatos mais moderado dentro da ala democrata, dão esperança numa altura em que Sanders parecia começar a fugir com a vitória após os estados de Iowa, Nevada e New Hampshire.





Califórnia e Texas podem decidir vencedor



Este é o dia em que mais estados norte-americanos vão a votos para escolher entre os vários candidatos democratas. Entre a meia-noite e as 4h00 da madrugada em Lisboa, as urnas de 15 eleições estaduais e territoriais vão fechar, sendo que nem todos os resultados serão conhecidos esta terça-feira.



Até agora foram eleitos 155 delegados. Nesta terça-feira, estão 1.357 por eleger. Alabama, Arkansas, Califórnia, Carolina do Norte, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, e Virginia vão receber primárias semi-abertas, enquanto o território da Samoa Americana vai acolher um caucus - onde votos são contados fisicamente, com eleitores a juntarem-se em secções correspondentes ao seu candidato democrata preferido.



Depois desta terça-feira, ficarão por eleger 2.467 delegados - para vencer a nomeação democrata, é necessário resgatar 1.991 delegados no total dos estados. Por si só, a Super Terça-feira não decide quem vence a nomeação, mas determina quem a perde e é meio-caminho para conseguir os delegados necessários para as restantes primárias.



Entre os estados que alocam mais delegados estão Califórnia e Texas, que elegem 415 e 228 delegados, respetivamente. Em ambas, Bernie Sanders é o favorito. Mas a diferença pode estar, não na sua vitória, mas no modo em que Sanders vai vencer nas primárias californianas.



As mais recentes sondagens dão 35% das intenções de voto para o senador de Vermont, enquanto Biden tem apenas 13% e perde, inclusive, para Elizabeth Warren, com 14%. Mas a maneira como o sistema eleitoral está estabelecido refere que, se os candidatos não atingirem a fasquia dos 15% de votos, não recebem delegados. Isto quer dizer que, se Sanders conseguir a totalidade dos delegados na Califórnia, garantirá virtualmente a nomeação democrata. Se Warren ou Biden chegarem aos 15% de votos, tudo continua em aberto.



No Texas, um estado tendencialmente mais conservador, as opiniões são mais divididas. Sanders lidera as intenções de voto, com 29%, mas é seguido de perto por Joe Biden, com 20%.



A "Super Terça-feira" tem ainda nuvens de interrogação sobre os outros dois grandes candidatos ainda na corrida, Elizabeth Warren e Michael Bloomberg. A senadora pelo estado de Massachusetts não conseguiu melhor que um terceiro lugar nos quatro estados onde já se realizaram primárias e um mau resultado pode levar a pressões por parte dos líderes do Partido Democrata para que esta desista da corrida, tal como fizeram Buttigieg e Klobuchar.



Já Bloomberg tem esta terça-feira a sua primeira oportunidade de aparecer no boletim de voto, uma vez que prescindiu dos primeiros quatro atos eleitorais do calendário. O multimilionário chegou a disparar nas sondagens após as primeiras primárias mas uma chuva de ataques sobre ele nos debates democratas acalmaram as suas hipóteses.





Bernie ou Biden: Quem pode vencer Trump?



De maneira geral, democratas consideram que tanto o senador de Vermont como o ex-vice-presidente de Barack Obama vão vencer Donald Trump numas eleições gerais. Compilações de sondagens dão vitórias a Sanders, com margens entre os 2 e os 8% das intenções, frente ao atual presidente, enquanto apenas uma das últimas dez sondagens realizadas nos EUA dão a derrota de Biden frente a Trump.



De um lado, a nomeação de Bernie Sanders como o candidato democrata poderia ajudar a angariar votos entre independentes e indecisos, como aqueles que sem qualquer filiação no Partido Democrata e no Republicano. Ao mesmo tempo, Bernie Sanders aposta numa campanha assente na educação e saúde, ganhando apoio entre os mais jovens - o que pode ser a chave de uma eventual vitória. Mas as suas posições políticas mais à esquerda do espetro política podem afastar os democratas mais moderados, que podem saltar para o lado de Trump.



Do outro lado, Biden é a aposta mais segura, podendo colher apoios entre os descontentes com os anos de Trump como presidente mas, ao mesmo tempo, afastando o interesse de simpatizantes de independentes, do Partido Libertário ou do Partido Verde. Nas últimas semanas, o também antigo senador de Delaware tem insistido na proximidade a Barack Obama, repetindo várias vezes a sua identificação com o perfil do ex-Presidente de origem afro-americana.