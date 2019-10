Esta sexta-feira, a circulação nas ruas e estradas de Barcelona está muito dificultada devido às manifestações independentistas. A Ronda de Dalt está cortada por uma barricada de fogo, segundo o jornal espanhol El País, mas várias ruas também estão impedidas.

Hoje é dia de greve geral, convocada por vários sindicatos independentistas, que culminará com uma manifestação. As autoridades receiam que se vivam os mesmos momentos de tensão que ontem, quando entraram em confronto grupos de extrema-direita e independentistas.

Na quinta-feira, 19 pessoas foram presas pelos Mossos d’Esquadra. Quatro foram presas em Barcelona e as restantes por toda a Catalunha. Os protestos terminaram com 18 feridos, entre eles pelo menos cinco agentes da polícia. Centenas de manifestantes encheram Barcelona, no quarto dia seguido de protestos pela sentença dada aos líderes independentistas por detrás do referendo de 2017. O Supremo Tribunal condenou nove dirigentes e ativistas por sedição na segunda-feira, tendo distribuído penas até 13 anos de prisão.

Ao longo do dia de ontem, a companhia aérea Iberia cancelou 12 voos, de acordo com o El País. Hoje, com a greve geral, até agora a circulação aérea e ferroviária mantém-se sem problemas. Porém, no caso dos comboios, esperam-se demoras após a hora de ponta.