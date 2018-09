A carregar o vídeo ...

Um carro quebrou esta segunda-feira a segurança do aeroporto de Lyon-Saint-Exupéry e entrou na pista de aviões. De acordo com o jornal local Lyon Capitale , o suspeito foi detido após uma perseguição policial. O suspeito começou a ser perseguido antes de entrar na pista do aeroporto, quando fora visto a circular a alta velocidade em contramão numa autoestrada.O incidente levou ao encerramento imediato das operações no aeroporto de Lyon-Saint-Exupéry, um dos mais movimentos de França.O suspeito ainda tenta abandonar o veículo e fugir a pé, mas sem sucesso. Veja o vídeo da perseguição.