Tiroteio em discoteca em Memphis faz quatro feridos

As autoridades norte-americanas estão a investigar um tiroteio dentro de uma discoteca em Memphis, avança o canal WREG News Channel 3.De acordo com o jornalista Eric Lipford, que esteve no local, formou-se um perímetro de segurança no final da rua e vários veículos policiais estão no local.O canal televisivo adianta que o tiroteio fez pelo menos quatro feridos, sem detalhar o que esteve na origem do tiroteio.