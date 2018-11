Acidente na Bélgica, durante visita a cemitério militar, deixou feridos dois polícias.

Um carro despistou-se esta sexta-feira contra a caravana motorizada em que seguiam a primeira-ministra britância, Theresa May, e o primeiro-ministro da Bélgica, Charles Michel. Dois polícias ficaram feridos naquilo que é descrito como um acidente rodoviário pelas autoridades belgas.



May e Michel estavam a caminho de uma cerimónia comemorativa do final da I Guerra Mundial, no cemitério militar de Saint Symphorien, na Bélgica. Os veículos oficiais seguiam na auto-estrada E42 quando um veículo de intrometeu na caravana e entrou em despiste, derrubando dois polícias que seguiam de moto, conta o jornal Sud Info.



O primeiro ministro belga mandou parar a caravana para perceber o que se passava. Ao verificar-se que os polícias tinham ferimentos pouco graves, Michel e May seguiram para a cerimónia planeada.