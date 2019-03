O antigo presidente da Generalidade da Catalunha, que se autoexilou em Bruxelas para escapar à justiça espanhola, será cabeça de lista do Juntos pela Catalunha para o Parlamento Europeu.

Carles Puigdemont, antigo presidente da Generalidade da Catalunha, indicou que será candidato do partido Juntos pela Catalunha às eleições europeias de 26 de maio. Através das redes sociais, o político que se autoexilou em Bruxelas para escapar à justiça espanhola revelou que será cabeça de lista para entrar no Parlamento Europeu e foi apelidado de "voz livre" pela conselheira da presidência do partido, Elsa Artadi.



"É hora de dar outro passo para internacionalizar o direito à autodeterminação na Catalunha, através do coração da Europa e para o mundo inteiro", afirmou Puigdemont na sua conta de Twitter.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="ca" dir="ltr">És el moment de fer un pas més per internacionalitzar el dret a l'autodeterminació de Catalunya des del cor d'Europa per a tot el món. <a href="https://t.co/6vmwF4Ehsq">pic.twitter.com/6vmwF4Ehsq</a></p>— Carles Puigdemont (@KRLS) <a href="https://twitter.com/KRLS/status/1104726458449170432?ref_src=twsrc%5Etfw">10 de março de 2019</a></blockquote>

Pela sua frente, Puigdemont terá o líder da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), Oriol Junqueras, apesar do independentista estar em prisão preventiva e a ser julgado em Madrid pelo referendo na Catalunha de 1 de outubro de 2017 e consequente declaração unilateral de independência.



Será candidato simbólico da Aliança Livre Europeia (ALE), além de também liderar a lista do partido para as eleições gerais em Espanha.

"A melhor forma de continuar a internacionalizar o conflito e a garantir que somos ouvidos na Europa, que se veja a repressão, é que haja uma voz livre do Juntos pela Catalunha na Europa, e essa voz não pode ser outra que a de Puigdemont", afirmou Elsa Artadi após conferência de imprensa depois da reunião do conselho nacional do Partido Democrata Europeu Catalão, pertencente ao partido.