O antigo agente comercial do produtor Stan Lee, Keya Morgan, foi detido no passado sábado, no estado norte-americano do Arizona, após acusações de abuso de idosos, fraude, roubo e detenção ilegal do ex-diretor da Marvel Comics.

De acordo com a Associated Press, Morgan será agora extraditado para Los Angeles. Entre as acusações, o empresário é indiciado por ter recebido mais de 230 mil euros em sessões de autógrafos de Stan Lee.