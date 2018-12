David Berry Jr foi condenado no Missouri a um ano e quatro meses de prisão pela caça ilegal de veados. Mas a sentença foi acompanhada por uma surpresa mensal.

Um caçador do estado norte-americano do Missouri foi condenado a um ano e quatro meses de prisão pela caça ilegal de veados. Como castigo, foi ainda obrigado a ver, pelo menos uma vez por mês, o filme da Disney Bambi até acabar de cumprir a pena, revela a Associated Press.

David Berry Jr foi o responsável pela caça ilegal de centenas de veados, tendo sido condenado num dos maiores casos de caça furtiva da história recente dos Estados Unidos. As suas licenças de caça, tais como as do pai e dos irmãos, foram revogadas. A família foi ainda obrigada ao pagamento de 51 mil dólares – cerca de 45 mil euros – em multas e custos judiciais.

"Os veados eram troféus caçados ilegalmente, maioritariamente à noite, pelas suas cabeças, deixando os corpos dos animais para trás", afirmou Don Trotter, procurador-geral do Condado de Lawrence, à AP.

"Levar só as cabeças é a versão deles de obter um 'troféu' e deixar a carcaça para trás é apenas um pensamento secundário. Há alguns casos de caçadores que vendem os chifres para o lucro, mas com este grupo era mais pelo prazer da matança", disse Randy Doman, director da divisão de protecção do Departamento de Conservação do Missouri.

Para acompanhar a pena, a justiça norte-americana tinha mais um castigo para o caçador: "Com o primeiro visionamento a começar a 23 de Dezembro de 2018 e com pelo menos um visionamento a cada mês depois disso", revelou o juiz Robert George.