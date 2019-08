As cabras sapadoras são um programa desenvolvido pelo Governo para ajudar a combater os incêndios e que causaram o espanto do jornal norte-americano The New York Times.No artigo, o jornal refere que nos últimos anos, os incêndios selvagens têm fustigado o país e que foram testados dezenos de métodos para combater este fenómeno, desde drones e aviões a políticas de ordenamento do território. "E depois existe a cabra."O New York Times relembra que nos últimos anos o êxodo rural levou a que haja cada vez menos pastores e, portanto, menos animais a pastar, o que levou a que a floresta cresça de forma algo descontrolada, permitindo que os fogos se propaguem de forma mais rápida e brutal. E o terreno acidentado impede aos tratores e outras máquinas de operarem naquelas áreas.O jornal foi a Vermelho conhecer o pastor Leonel Martins Pereira, 49 anos, o último pastor daquela aldeia e um dos pilotos do programa governamental das cabras sapadoras. Naquela aldeia, reduzida a cerca de 25 habitantes, o jornalista do New York Times descreve um campo de vegetação rala "como se um potente corta relvas tivesse passado por aquela área", mas a verdade é que aquela limpeza se deve às 50 cabras sapadoras do Algarve que não só comem vegetação rala como também os medronhos.De momento, em Portugal, existem entre 40 e 50 pastores e cerca de 10.800 cabras que "lavram" quase 7 mil hectares de terreno.Mas o problema não tem sido encontrar cabras, ou terrenos para limpar. O grande problema é mesmo encontrar pastores para cuidarem dos animais, referiu um dos responsáveis pelo projeto ao jornal norte-americano, garantidno que há poucos candidatos a ir morar para uma zona remota do país.