O novo passaporte que os britânicos vão usar depois do 'brexit' vai ser fabricado por uma empresa francesa, informou esta quinta-feira a imprensa britânica, referindo que a escolha é vista como uma "humilhação nacional" pelos partidários da saída da União Europeia.De acordo com o jornal The Telegraph, citado pela agência Frances Press, o especialista francês em segurança digital Gemalto está prestes a vencer a licitação lançada pelo Governo britânico, à frente da britânica De La Rue, que vem produzindo até agora os passaportes.Martin Sutherland, chefe da De La Rue, considerou que está é uma decisão "surpreendente e decepcionante"."Quando penso que ouvimos nas últimas semanas os ministros falarem alegremente sobre os passaportes azuis e o facto de que esse passaporte azul ser um ícone da identidade britânica. Agora, esse ícone da identidade britânica será feito na França", afirmou.Os futuros passaportes devem abandonar a cor bordeaux em vigor na União Europeia para retornar ao azul.Martin Sutherland convidou a primeira-ministra Theresa May a ir à sua fábrica para explicar aos funcionários o motivo que a leva a "deslocalizar a criação de um ícone britânico".Um porta-voz do Ministério do Interior britânico disse que a empresa foi seleccionada após uma competição "rigorosa, justa e aberta", que permitiu obter "a melhor relação qualidade/preço para os contribuintes".O responsável acrescentou que a proposta da empresa seleccionada, que não quis nomear, permite economizar 120 milhões de libras (137 milhões de euros) de dinheiro público e que os passaportes britânicos não são todos feitos no Reino Unido desde 2009.