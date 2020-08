Brasil ultrapassou os 100 mil mortos devido à Covid-19

Siga a Sábado nas redes sociais

No sábado, dia 8, o Brasil atingiu o total de 100.543 mortes e utrapassou os 3 milhões de infetados desde o início da pandemia, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, com mais de 5 milhões de infetados e 160 mil mortos. Durante meses, Natalia Pasternak, bióloga e presidente do Instituto Questão de Ciência, em São Paulo, implorou aos brasileiros para que levassem a sério o coronavírus, numa maratona de entrevistas na TV, artigos nos jornais, streams ao vivo e podcasts. "Dei entrevistas às 2 da manhã", conta ao The Guardian.Enquanto a epidemia se agravava, Pasternak - que integra um grupo de cientistas, jornalistas e formadores de opinião que lutam para dar consciência da gravidade da doença no Brasil - condenou a resposta anticientífica do presidente Jair Bolsonaro, denunciou notícias falsas e tratamentos não aprovados, como cloroquina e terapia com ozono; e incentivou os 210 milhões de cidadãos do seu país a respeitar as medidas de quarentena para controlar a covid-19. "Reabrir… é uma receita para o desastre", alertou há dias a cientista de 43 anos, num programa de entrevistas, enquanto os esforços de bloqueio diminuíam apesar do número cada vez maior de infecções e mortes. Como muitos brasileiros, Pasternak culpa Bolsonaro, populista e seguidor de Donald Trump que chama a Covid-19 de "resfriadinho", perdeu dois ministros da saúde durante a crise e boicotou medidas de contenção porque afirma serem muito prejudiciais à economia."Se tivéssemos implementado medidas de quarentena adequadas, poderíamos ter evitado pelo menos metade dessas 100 mil mortes", afirmou Pasternak, lembrando como em março uma projeção do Imperial College London indicava que uma ação urgente poderia manter o número de mortos no Brasil em 44 mil. "Temos agora mais do dobro e ainda estamos a meio da pandemia".