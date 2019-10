A legislação para regular o Brexit será retirada se os deputados votarem contra o calendário previsto pelo governo, desencadeando eleições legislativas, anunciou esta terça-feira o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson "De forma alguma vou permitir mais meses disto [debate sobre Brexit]. Se o parlamento recusar que o Brexit aconteça e, em vez disso, decidir adiar tudo até janeiro ou por mais tempo, em nenhuma circunstância o governo continuar com isto", afirmou."Lamentavelmente, a proposta de lei terá que ser retirada e teremos que avançar para eleições legislativas", acrescentou.Boris Johnson receia o risco de os deputados votarem contra a moção com o calendário de aprovação do texto, que o governo pretende acelerar e concluir em três dias, até quinta-feira.Além de cinco horas de debate hoje, até às 19h00 horas, estão previstas 12 horas de debate na quarta-feira e mais oito horas de debate e a votação na especialidade na quinta-feira.A legislação será votada na generalidade hoje às 19h00 horas e a moção com o calendário votada logo depois.