Um bombeiro norte-americano morreu na madrugada desta sexta-feira, em Harlem, num edifício histórico onde um filme com Bruce Willis e Alec Baldwin estava a ser filmado, avança a agência Reuters.

Michael Davidson, de 37 anos, ficou ferido no combate ao incêndio dentro do edifício, tendo sido transportado para o hospital. Contudo, não resistiu aos ferimentos.

"É com profundo pesar que os bombeiros de Nova Iorque anunciam a morte do bombeiro Michael R. Davidson", escreveu a corporação através do Facebook. "Davidson ficou gravemente ferido enquanto combatia um fogo em Manhattan. Foi transportado para o hospital de Harlem onde sucumbiu aos ferimentos".





No mesmo incêndio, outros dois bombeiros ficaram gravemente feridos e três civis sofreram ferimentos ligeiros.

O edifício onde ocorreu o fogo estava a ser utilizado como cenário do filme "Motherless Brooklyn" – com Willem Dafoe, Bruce Willis, Alec Baldwin e Edward Norton, avança a CBS.

Em comunicado, os produtores do filme enviaram as condolências à família do bombeiro: "Os nossos corações doem em solidariedade com a sua família. Os bombeiros de Nova Iorque são verdadeiros super-heróis e têm a nossa infinita admiração e gratidão".