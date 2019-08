Bolsonaro pediu “cocó” dia sim, dia não. Redes sociais reagiram logo

No dia 9 de agosto, um jornalista perguntou a Jair Bolsonaro: "É possível crescer com preservação [ambiental]? Antes, o presidente afirmara que era preciso alimentar a população.





VEJA O VÍDEO | Bolsonaro sugere fazer cocô dia sim, dia não para preservar o ambiente https://t.co/VS5Rgjl2QZ pic.twitter.com/rw0CirNTpy — Folha de S.Paulo (@folha) August 9, 2019

"É lógico que sim [que se pode crescer com preservação ambiental]. É só você deixar de comer menos (sic) um pouquinho. Quando se fala em poluição ambiental, é só você fazer cocó dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também, tá certo?", aconselhou Bolsonaro.

O presidente do Brasil fez estes comentários depois de o jornalista citar a revista Nature, que revelou que a desflorestação e a agropecuária são responsáveis por um quarto do efeito de estufa no mundo.

Nas redes sociais, os comentários não se fizeram esperar. O site Catraca Livre compilou alguns tweets:





Presidente Bolsonaro, diga uma frase que simbolize o seu governo: "sugiro fazer cocô dia sim, dia não para preservar o ambiente". — Charles Bonato (@BonatoCharles) August 9, 2019

Então, de acordo com a Teoria do Cocô, de autoria de Bolsonaro, quem sofre de prisão de ventre é um grande salvador do planeta. — I'M Pretty When I Wine (@edsallez) August 9, 2019

infelizmente não fazer coco um dia não vai impedir q vc exista jair bolsonaro — pancarboxylated ? polymer (@senpai_viana) August 9, 2019





será se o bolsonaro fez coco ontem ou vai fazer hoje — luscas (@luscas) August 10, 2019

Bolsonaro sugere fazer cocô dia sim dia não para ajudar o meio ambiente.



Eu sabia que essa agressividade toda é intestino preso. — madeleine lacsko (@madeleinelacsko) August 9, 2019

Duvidas fisiológicas do Governo Bolsonaro: Cocô todo dia não pode, pum pode? — Jose de Abreu (@zehdeabreu) August 10, 2019

