O candidato da extrema-direita às presidenciais brasileiras foi esfaqueado na quinta-feira durante uma acção de campanha. Deu entrada no hospital com uma lesão hepática grave.

O candidato às presidenciais brasileiras Jair Bolsonaro, esfaqueado na quinta-feira durante uma acção de campanha, apresenta um "quadro médico estável" após uma operação num hospital em Minas Gerais. "Ele está consciente, já acordou, reconheceu os filhos", disse à Globo 1 o médico cirurgião Luiz Henrique Borsato.



Num vídeo gravado pelo senador Magno Malta, que visitou Bolsonaro no hospital, o candidato recorda que sentiu o que parecia "apenas uma pancada", só se tendo apercebido depois da gravidade do ataque: "A dor era insuportável. E parecia que tinha algo mais grave acontecendo", disse. Bolsonaro agradeceu ainda os cuidados e o trabalho da equipa médica e dos enfermeiros.



Bolsonaro deu entrada no hospital com uma lesão hepática grave. Após o incidente, o candidato foi encaminhado para o hospital da Santa Casa de Juiz de Fora, registando perdas significativas de sangue e pressão arterial baixa, revelam dados do hospital.



"O que houve foi uma hemorragia na veia abdominal, que foi logo estancada, e lesões nos intestinos grosso e delgado. Foi retirada a parte lesada do intestino grosso", afirmou o cirurgião.



No entanto, apesar do quadro estável, Jair Bolsonaro não deverá receber alta hospitalar antes de "uma semana ou 10 dias", explicou Borsato.



O suspeito, Adélio Bispo de Oliveira - filiado no Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) de Uberaba entre 2007 e 2014 -, foi apanhado em flagrante e espancado por pessoas que estavam no local, revela o G1. Segundo as autoridades, horas depois foi detido um segundo suspeito. "Há informação de um segundo suspeito no caso. As investigações estão em andamento, mas já temos a identificação de um provável segundo suspeito na cena do crime", disse o superintendente da Polícia Judiciária brasileira, CarlosCapistrano.

Bolsonaro, candidato da extrema-direita brasileira, está em segundo lugar nas sondagens para as eleições presidenciais que ocorrem em Outubro.