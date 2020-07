Apenas 22% dos infetados pela covid-19 no Reino Unido tinham sintomas

Três em cada quatro infetados pela Covid-19 no Reino Unido não manifestaram qualquer tipo de sintomas. Esta é a principal conclusão de um estudo realizado pelo Office for National Statistics (ONS) britânico, que refere o papel importante que têm assintomáticos na transmissão do vírus e na propagação da pandemia.

De acordo com o mesmo estudo, profissionais de saúde e de assistência social mostraram estar mais em risco de serem infetados pela covid-19, com apenas 22% dos pacientes com o novo coronavírus a apresentarem sintomas no dia do teste.

Apenas 33% das pessoas incluídas neste teste mostraram estar efetivamente testadas, mas destas 78% demonstraram não ter quaisquer dos sintomas habitualmente associados à covid-19.

O mesmo estudo refere que, entre o fim de março e junho, foram registadas mais 59 mil mortes em relação à media dos cinco anos anteriores.