Bolsonaro desfila em carro com crianças e sem máscara para celebrar Independência do Brasil

*- O sete de setembro de todos nós.*

*- Presidente JAIR BOLSONARO.* pic.twitter.com/LLYAMVGCSI — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 7, 2020

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, desfilou esta segunda-feira num carro com oito crianças e sem máscara no âmbito das comemorações dos 198 anos da independência do Brasil. As crianças eram filhas e netas de autoridades convidadas e também elas não estariam a usar máscara, segundo o jornal brasileiro Estadão.Bolsonaro deslocou-se num Rolls Royce descapotável do Palácio da Alvorada até ao local da cerimónia, que este ano consistiu apenas no hastear da bandeira e ao sobrevoo do Esquadrão da Fumaça, devido à pandemia de Covid-19.Cerca de 1.200 pessoas terão assistido à cerimónia.Bolsonaro cumprimentou vários apoiantes e tirou várias fotografias com eles sem utilizar máscara nem respeitar o distanciamento social.Recorde-se que o presidente brasileiro esteve infetado com coronavírus e que já terá, entretanto, recuperado.