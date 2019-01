Com este decreto de Bolsonaro, as pessoas podem manter uma arma de fogo em casa ou no local de trabalho.

Jair Bolsonaro, o presidente brasileiro, assinou um decreto que facilita a compra de armas por civis no Brasil. É um primeiro passo para reverter as restrições quando ao armamento de civis no país, uma promessa de campanha.



"Como o povo soberanamente decidiu por ocasião do referendo de 2005, para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu como presidente vou usar essa arma", afirmou, mostrando a caneta usada para assinar o decreto. A 23 de Outubro de 2005, foi realizado um referendo sobre o estatuto do desarmamento, em que se questionava: "O comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil?" Venceu o não e a comercialização de armamento continuou.



Com este decreto de Bolsonaro, as pessoas podem manter uma arma de fogo em casa ou no local de trabalho, desde que o dono da arma seja o responsável pelo estabelecimento. Se houver crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência mental na casa, o proprietário terá que apresentar um documento em como têm um cofre ou local seguro para guardar a arma.



Em 2017, ocorreram 64 mil homicídios no Brasil, mais do que em qualquer outro país.