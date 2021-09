Milhares de apoiantes conseguiram furar as barreiras montadas pela polícia militar e desfilaram em direção ao Congresso, em Brasília. Presidente brasileiro deixou ameaças a juiz que o investiga por financiamento de atos antidemocráticos e divulgação de fake news.

Bolsonaro ameaça golpe ao Supremo Tribunal do Brasil em discurso

Apoiantes pró-Bolsonaro começaram a desfilar esta segunda-feira à noite em direcção ao Congresso, em Brasília, onde estão previstas manifestações de apoio ao presidente do Brasil e contra o Supremo Tribunal Federal, que investiga Bolsonaro após o chefe de Estado brasileiro ter lançado dúvidas acerca do sistema eleitoral do país.