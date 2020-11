Ayda esteve 91 horas entre os escombros do sismo na Turquia

Uma menina de quatro anos foi retirada viva dos escombros do sismo de magnitude 6.6 que abalou a região de Esmíria, na Turquia, na sexta-feira





Ayda Gezgin sobreviveu durante 91 horas entre os escombros na província de Bayrakli e é a 107ª sobrevivente do terramoto, que já fez pelo menos 100 vítimas mortais.À agência turca Anadolu , um membro da equipa de resgate, Nusret Aksoy, conta que viu a mão da menina a acenar pedindo ajuda.

O sismo de magnitude 7 na escala aberta de Richter causou 994 feridos, dos quais 147 permanecem hospitalizadas, acrescentou.

As equipas de socorro continuam as buscas de eventuais vítimas, nomeadamente nos escombros de cinco imóveis na província de Esmíria, indicou a autoridade governamental turca para as situações de catástrofe (AFAD).

A localidade mais atingida na província foi precisamente Bayraki, onde na segunda-feira uma menina de 3 anos e uma adolescente de 14 foram retiradas com vida dos escombros de um edifício.

Dezenas de edifícios ficaram destruídos devido ao sismo, que deixou mais de cinco mil desalojados, abrigados em tendas erguidas em diferentes zonas na província de Izmir.

Cerca de 1.464 réplicas do sismo foram já registadas na mesma área, incluindo 44 com uma magnitude superior a 4, indicaram as autoridades turcas.



Com Lusa