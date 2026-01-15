Sábado – Pense por si

Avião da Turkish Airlines aterra de emergência em Barcelona após ameaça de bomba

13:55
Dois caças escoltaram a aeronave procedente da Turquia e, após a aterragem, as autoridades evacuaram o Airbus A321 para realizar verificações.

Um avião da Turkish Airlines fez uma aterragem de emergência no Aeroporto de Barcelona-El Prat depois de ter recebido uma ameaça de bomba a bordo, escreve o El País. 

A aeronave tinha previsão de aterrar esta manhã no aeroporto catalão, tendo partido de Istambul às 9h00, quando foi acionado o protocolo de emergência após receber um alerta de ameaça de bomba a bordo. Os técnicos de emergência evacuaram o Airbus A321 e estavam a realizar inspeções ao interior.

Segundo o jornal espanhol, o voo 1853 da Turkish Airlines tinha previsão de aterragem para as 11h00, e de acordo com a Aena, a autoridade aeroportuária espanhola, "os protocolos foram acionados devido a uma ameaça" e "as forças de segurança estão a avaliar a situação".

