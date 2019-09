A Austrália vai investir cerca de 150 milhões de dólares australianos - perto de 91 milhões de euros - em empresas do país e tecnologia para ajudar os EUA a chegarem à Lua até 2024 - e, subsequentemente, nas missões até Marte - como parte da ambição do seu presidente, Donald Trump.Em visita ao quartel-general da NASA, em Washington, o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison afirmou que o plano de investimento a cinco anos irá ajudar a economia dos sistemas de automação nos EUA, a construção de nave espaciais e até na exploração mineral."Apoiamos os negócios da Austrália até à Lua, e até a Marte" afirmou. O anúncio de Morrison surge um dia depois de uma visita oficial à Casa Branca nesta sexta-feira, enaltecendo a ligação próxima entre a Austrália e Donald Trump.Os investimentos fazem parte de uma ambição maior por parte dos australianos no setor espacial, com o primeiro-ministro a indicar que quer triplicar o atual orçamento para 12 mil milhões de dólares australianos - cerca de 7,37 mil milhões de euros -, criando cerca de 20 mil empregos adicionais até ao ano de 2030.Nessa reunião com Morrison, Trump colocou a fasquia em Marte, dizendo que a Lua era apenas uma "rampa de lançamento". "Vamos parar na lua. Eu disse 'hey, já fizemos a lua. Não é tão entusiasmante'. Eles disseram 'não, senhor, é uma rampa de lançamento para Marte'. Por isso vamos fazer a Lua mas, na realidade, queremos Marte."