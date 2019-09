A carregar o vídeo ...

Centenas de ativistas pelo clima fizeram hoje uma homenagem a um glaciar na Suíça que deverá desaparecer ao longo da próxima década, vítima do aquecimento global. O glaciar Pizol, que tem menos de um décimo de quilómetro quadrado, nos Alpes no este da Suíça, tem vindo a diminuir, como pode ver no vídeo:Fica 2.600 metros acima do nível do mar e deverá desaparecer completamente em 2030, indica a Reuters."Já subi aqui várias vezes. É como a morte de um bom amigo", lamentou Matthias Huss, que investiga glaciares na universidade ETH de Zurique.Em 1987, tinha 0,32 quilómetros quadrados.Na Suíça, o ativismo pelo clima tem aumentado, o que inclui ações ocorridas este ano quando dezenas de pessoas foram detidas depoois de bloquear as entradas dos bancos suíços. Porquê? Culpam-nos por financiar projetos de energia fóssil."Já não podemos salvar o glaciar Pizol", lamentou Huss. Mas se as pessoas agirem agora, muitos dos efeitos negativos das mudanças climáticas podem ser contidos, crê: "Vamos fazer tudo o que pudermos, para que possamos mostrar aos nossos filhos e netos um glaciar daqui a cem anos."