Ataque com faca em Manchester investigado como ato terrorista

A divisão de Contraterrorismo da polícia britânica revela que a hipótese de terrorismo é a principal linha seguida pela investigação.

A polícia britânica está a investigar o ataque da noite desta segunda-feira em Manchester como um ato terrorista.



De acordo com fontes próximas da divisão de Contraterrorismo da polícia britânica, citadas pelo jornal The Guardian, a hipótese de terrorismo é a principal linha seguida pela investigação.



O mesmo jornal revela que o suspeito - já detido pelas autoridades - disse às autoridades que, enquanto o Reino Unido colaborar com bombardeamentos internacionais, "estas coisas vão continuar a acontecer". Apesar de ainda não ter sido revelada a sua identidade, o suspeito devera ter pouco mais de 30 anos.



Recorde-se que um homem atacou três pessoas com uma faca na estação de metro Victoria, em Manchester, Reino Unido.



Os feridos são uma mulher e um homem, com cerca de 50 anos, e um polícia, de 30 anos. O casal está ferido com gravidade mas fora de perigo. Uma testemunha, produtor da BBC, relatou que o homem tinha na sua posse uma "grande faca" de cozinha.



O suspeito acabou detido poucos minutos depois do ataque. A circulação foi interrompida e os passageiros obrigados a sair numa estação antes de Victoria ou na seguinte.