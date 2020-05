Kayleigh McEnany, assessora de Donald Trump, revelou os detalhes bancários relativos ao presidente dos Estados Unidos durante uma conferência de imprensa.





McEnany relatava que Trump ia doar o seu salário trimestral como presidente dos Estados Unidos ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos, para promover a investigação e a luta contra o novo coronavírus. Quando o fez, mostrou o cheque endereçado pelo presidente. O problema é que em algumas fotografias captadas por fotógrafos, foram visíveis os detalhes relativos à informação bancária do presidente norte-americano, no cheque de 100 mil dólares.Geralmente, quando são realizadas entregas de dinheiro na televisão (como por exemplo prémios de lotaria) são usados cheques simulados. Segundo o jornal The New York Times, este não foi o caso.Quando as notícias acerca do sucedido saíram, Judd Deere, outro assessor de imprensa de Trump, protestou: "Hoje o salário dele foi usado para fazer avançar novas terapias para tratar este vírus, mas os media encontraram uma razão vergonhosa para não relatar simplesmente os factos, focando-se sobre se o cheque é real ou não."Os detalhes revelados possibilitam que a conta bancária seja pirateada.