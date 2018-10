As primeiras reacções à vitória de Bolsonaro não tardaram , com o presidente do Chile, Sebastián Piñera a congratular o recém-eleito presidente brasileiro, através da sua conta oficial do Twitter.

"Felicito o povo brasileiro por uma eleição limpa e democrática", escreveu Piñera na rede social. "Felicito Jair Bolsonaro pelo seu grande triunfo eleitoral. Convido-o a visitar o Chile e tenho a certeza que trabalharemos com vontade, força e visão de futuro a favor do bem-estar dos nossos povos e da integração", acrecentou o presidente de centro-direita.

Felicito al pueblo brasileño por una limpia y democrática elección. Felicito a @jairbolsonaro por su gran triunfo electoral.Lo invito a visitar Chile y estoy seguro que trabajaremos con voluntad,fuerza y visión de futuro en favor del bienestar de nuestros pueblos y la integración — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 28 de outubro de 2018

O presidente chileno tinha demonstrado apoiar Bolsonaro no início deste mÊs, ao elogiar o plano eocnómico do candidato de extrema-direita, como também fez o presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez.