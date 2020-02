Após a divulgação dos vídeos sexuais de Benjamin Griveaux, que estavam publicados num site de Piotr Pavlenski, o artista prometeu expor mais políticos. Entrevistado pelo jornal Libération, afirmou: "Ele quer ser o chefe da cidade e mente aos eleitores. Agora eu moro na França, sou parisiense e é importante para mim".

O artista russo Petr Pavlensky foi colocado em prisão preventiva por ter divulgado vídeos íntimos do ex-porta-voz da presidência francesa Benjamin Griveaux. Os vídeos foram divulgados enquanto o político se candidatava à perfeitura parisiense. O episódio levou à desistência da candidatura. A sua namorada foi também detida para interrogatório sobre o caso, já que terá sido ela a receber as imagens.Pavlenski tinha sido detido no sábado à tarde para que fosse ouvido num caso de "violência com armas" ocorrido na noite de 31 de dezembro. No entanto, a justiça francesa aproveitou a detenção para o questionar sobre a divulgação dos vídeos do ministro a masturbar-se, tendo o artista confirmado que tinha sido ele o autor da mesma.Às autoridades, o russo explicou que queria expor a "hipocrisia" de ex-porta-voz do Palácio do Eliseu. A companheira do artista russo, que terá, alegadamente, recebido os vídeos do político francês, foi detida também no sábado e está a ser interrogada. A mulher foi detida no âmbito da investigação sobre a "violação da intimidade e vida privada" e "difusão sem consentimento da pessoa de imagens de caráter sexual" iniciada pela Justiça francesa, explica o Ministério Público de Paris.

Pavlensky é um exilado político em França. Em 2017 ateou fogo no Banco da França, em Paris. Disse ter ateado este incêndio no âmbito das manifestações dos coletes amarelos, movimento que começou em novembro de 2018 contra aumentos nos preços dos combustíveis e que originou uma série de manifestações em França, algumas delas violentas.

Griveaux, que trabalhara no gabinete de Emmanuel Macron, anunciou na sexta-feira que já não era candidato à perfeitura parisiense de forma a proteger a família de uma campanha que classificou como "vil".





Pavlenski tornou-se conhecido pelas suas criações artísticas de choque, como cozer os próprios lábios em sinal de apoio ao grupo musical Pussy Riot ou pregar a pele dos testículos na Praça Vermelha, na Rússia.

O ex-porta-voz é pai de três crianças e tinha os valores familaires como uma das bases da sua candidatura. E a sua imagem ficou abalada depois da divulgação dos vídeos que terão sido enviados para uma mulher que, segundo os meios d ecomunicação franceses, era a namorada de Pavlenski.A revenge-porn é um crime que pode levar a dois anos de prisão e ao pagamento de uma multa de 60 mil euros.