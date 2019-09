O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, pediu ajuda à Coreia do Norte para reforçar o seu sistema de defesa área depois de ataques ao maior campo petrolífero do país no passado sábado, reivindicado por rebeldes Huthis do Iémen e que atingiu o equivalente a 5% da produção diária mundial.

De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, estão em curso conversações para a Coreia do Sul salvaguardar a segurança aérea em território saudita, um dia depois do país asiático ter investido 67 milhões de euros no desenvolvimento de um sistema de armas que deteta e destrói drones – o mesmo tipo de arma utilizado por rebeldes no ataque ao campo petrolífero saudita.

O desenvolvimento do sistema anti-drones acontece também após incidentes em que drones de espionagem da Coreia do Norte se terão infiltrado no país. Apelidado de Block-I, este tipo de armamento deverá estar pronto em 2023.

Em 2017, um drone norte-coreano foi encontrado em território da Coreia do Sul na zona desmilitarizada entre os dois países. Este continha cerca de 550 fotografias de um local onde está situado um sistema de defesa antimísseis dos Estados Unidos.

Três anos antes, em 2014, outro drone da Coreia do norte despenhou-se durante missões de reconhecimento em território sul-coreano que incluíam voos sobre a residência presidencial do país.