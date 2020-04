Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido, continua internado na unidade de cuidados intensivos quatro dias depois de ter dado entrada no hospital infetado pelo Covid-19. Segundo Dominic Raab, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Johnson "continua a dar passos positivos e está com boa disposição".





Aos 55 anos, Boris Johnson foi admitido no Hospital de St. Thomas na tarde de domingo, com febre e tosse. Há três noites que se encontra nos cuidados intensivos a ser tratado.Está sentado na cama e fala com os médicos, relataram ministros.Esta quinta-feira, um porta-voz do primeiro-ministro indicou que Johnson tinha recebido oxigénio, mas não estava com um ventilador.No Reino Unido, já morreram 7.978 pessoas em hospitais devido à Covid-19.