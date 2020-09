Antigo diretor de campanha de Trump hospitalizado após tentativa de suicídio

O antigo diretor de campanha de Donald Trump, Brad Parscale, foi hospitalizado este domingo após tentativa de suicídio na sua casa, avança a CNN.

De acordo com o departamento da polícia de Fort Lauderdale, Parscale foi encontrado na sua residência após alerta da mulher que deu conta de um "homem armado numa tentativa de suicídio".

"Quando os agentes chegaram ao local, entraram em contacto com a mulher do homem armado, que os avisou que estava armado e tinha acesso a várias armas de fogo dentro da residência e estava a ameaçar tirar a vida a si próprio", refere a polícia em comunicado, citada pela CNN. Dentro da casa apenas estaria o antigo diretor de campanha de Trump.

Parscale foi demitido do seu cargo no verão deste ano, após um comício em Tulsa, no estado de Oklahoma. Apesar de manter um alto cargo na campanha do candidato republicano, raramente foi visto com outros responsáveis pela campanha de Trump após ter sido despromovido.



Se precisa de apoio urgente contacte o INEM (112) ou dirija-se ao Serviço de Urgência.

Outras linhas de apoio (não urgente) que pode contactar:

SOS Voz Amiga - 16h - 24h;

213 544 545

912 802 669

963 524 660.

www.sosvozamiga.org