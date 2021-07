Ansioso para viajar? Escolha no mapa um dos novos sítios Património Mundial da UNESCO

No dia 27 de julho, o Comité do Património Mundial da UNESCO decidiu incluir mais 33 locais na lista. Para receberem este selo, devem ter um "valor notável" e preencher pelo menos um de dez critérios, entre eles ser uma obra prima do génio criativo, beleza natural excecional ou um exemplo de uma arquitectura ou paisagem de uma etapa significativa da História.