Alto funcionário da CIA detido com 303 barras de ouro em casa

Tinha também 35 relógios de luxo e 2 milhões de dólares em dinheiro vivo.

Um alto funcionário da CIA foi detido pelo FBI depois de terem sido encontradas na sua casa, na Virgínia, centenas de barras de ouro avaliadas em mais de 40 milhões de dólares (cerca de 35 milhões de euros), segundo noticia o jornal The New York Times.



Funcionário da CIA foi detido com 303 barras de ouro na sua posse AP

Identificado como David Rush, o homem terá solicitado entre novembro de 2025 e março de 2026 "uma quantia significativa de moeda estrangeira e dezenas de milhões de dólares em barras de ouro para despesas relacionadas ao trabalho". Só que depois a agência quis saber o destino daquela fortuna e não conseguiu localizá-la.

Foi então levada a cabo uma busca à casa do suspeito por parte do FBI, onde foram encontradas "aproximadamente 303 barras de ouro, cada uma delas a pesar um quilo", além de 35 relógios de luxo, a maioria deles da marca Rolex, e dois milhões de dólares (cerca de 1,7 milhões de euros) em dinheiro vivo.

David Rush, que segundo documentos judiciais possuía autorização de segurança máxima e acesso a informações confidenciais, está de acusado de desvio de verbas públicas e deverá comparecer numa primeira audiência em tribunal nos próximos dias.

Foi também acusado de mentir sobre a sua formação académica e serviço militar quando se candidatou ao cargo no governo - além de ter se ausentado fraudulentamente do serviço militar -, recebendo milhares de dólares em remuneração.

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